Miss Mondo Lazio, casting con Raffaele Paganini

Miss Mondo Lazio, dopo il successo della prima tappa di Fiano Romano è il momento del casting ufficiale per la seconda selezione e per la fascia Talent: sarà presente Raffaele Paganini.

La prima uscita ufficiale di Miss Mondo Lazio 2018/2019 a Fiano Romano, vinta da Elisa Patrizi, coordinata dagli esclusivisti regionali Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini, si è dimost rata un successo sia di critica che di numeri: su tutti il record in Italia fatto registrare per la Miss del Web.

E’ ora il momento di pensare alla seconda tappa e, come già ufficializzato da settimane, domenica 18 novembre, presso l’Atelier della danza di Raffaele Paganini (Circonvallazione Appia 107 a Roma), si terrà il casting per la prossima selezione di Miss Mondo Lazio e per la fascia Talent.

Come si sa, Miss Mondo Italia promuove ragazze che, oltre ad essere belle, sanno esprimere capacità artistiche, sportive e culturali spiccate: è l’insieme di queste caratteristiche che porta al successo le miss in gara.

L’Atelier della danza di Raffaele Paganini e Luigi Martelletta, quindi, sarà il palcoscenico per il casting ufficiale, che inizierà alle ore 15: in commissione ci saranno i due titolari, Paganini e Martelletta, insieme agli esclusivisti di Miss Mondo Lazio, lo stilista professionista Erasmo Fiorentino ed il coreografo e ballerino Maurizio Serafini.

Tutte le ragazze dai 16 ai 25 anni non compiuti che sanno esibirsi in una disciplina artistica o sportiva, quindi, possono partecipare al casting presieduto da Raffaele Paganini.

Chi vuole partecipare alle selezioni del casting può inviare una mail a direzioneusam@gmail.com.