M5S Orvieto: Inizia il percorso elettorale

Avviando il processo di presentazione e di certificazione della possibile lista sul portale si accetta anche il codice etico e lo statuto del MoVimento 5 Stelle e ne si sottoscrivono non solo i principi ispiratori ma anche quelle regole di comportamento soltanto apparentemente ovvie, come ad esempio il non abusare del simbolo e del nome del M5S ed il non danneggiarne l’immagine. Su questo la portavoce Vergaglia, che propone una propria lista e risulta invitata presso altre sempre per il M5S orvietano, interviene per fare il punto:

Ai cittadini che seguono le iniziative del MoVimento 5 Stelle o qui ad Orvieto della sottoscritta voglio ulteriormente precisare che è la prima volta in Italia che si tenta un esperimento del genere, che si prova a creare attraverso un sistema di rete una possibile convergenza civica territoriale come quella a cui stiamo assistendo per le liste del MoVimento 5 Stelle, e non sarà semplicissimo portarla a termine in maniera positiva nonostante l’impegno di tutti noi, del comparto tecnico seguito da Davide Casaleggio, Enrica Sabatini e dai tanti che si sono spesi per la creazione del sistema operativo M5S e di coloro i quali si sono messi in prima linea per parlare di democrazia diretta a partire dallo stesso Beppe Grillo, noi pero’ ci siamo e siamo pronti. Da parte mia ad Orvieto, come in Umbria per e Europee, ci metto la faccia e le mie energie a disposizione restando al tempo stesso disponibile ad ogni approfondimento e domanda da parte dei cittadini nella mia qualità di portavoce del MoVimento 5 Stelle e continuando nella mia qualità di consigliere a portare avanti il programma elettorale che ci siamo dati nel 2014, sia come meetup di attivisti sempre presenti che come lista civica certificata Orvieto 5 stelle che c’erano quando qui nessuno ci credeva e che hanno sostenuto un programma ed un azione politica cresciuti ed evolutisi con noi, e questo va loro riconosciuto. Dunque buon impegno a chi comincia adesso ed un grande auspicio a tutti noi.» Lucia Vergaglia, capogruppo Movimento 5 Stelle, Consiglio comunale della città di Orvieto.

«Premetto innanzitutto che do personalmente il benvenuto a tutti i cittadini che desiderano intervenire nella competizione elettorale da protagonisti. Il Movimento nasce Infatti per questo, per dare la possibilità ai cittadini di farsi Stato e di entrare, in maniera non scriteriata ma certamente il più disintermediata possibile, nelle istituzioni. Dico “non scriteriata ” a ragion veduta perché i criteri esistono e non sono pochi. Innanzitutto il principio cardine delle fedine pulite e del non essere stati antagonisti del MoVimento 5 Stelle nelle precedenti competizioni elettorali a partire dall’anno 2009. Inoltre occorre non avere avuto nel passato più di una carica elettiva perché uno dei principi è quello di non agire per fare carriera e quindi viene fermamente contrastato il “fenomeno storico” di fare politici a vita nelle istituzioni. Inoltre ci sono i principi raccolti nello statuto e nel codice etico da rispettare assolutamente come ad esempio quello di non abusare del simbolo e rispettarne la concessione mediante liberatoria notarile. Coloro che si presentano come esponenti del MoVimento 5 Stelle senza avere ancora avuto la certificazione della candidatura od essere stati eletti commettono una violazione di tale codice, violazione che potrebbe anche compromettere l’intera lista. Raccomando quindi ai cittadini che si stanno facendo avanti così come quelli che, ad esempio, mi invitano a partecipare alle loro liste attualmente in preparazione su Rousseau di valutare bene gli impegni che hanno assunto e di rispettarli.