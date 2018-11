NewTuscia – VITERBO – Anche l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito all’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo – II Edizione”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in sinergia con gli Or dini dei Geologi di tutte le Regioni italiane, col patrocinio del Ministero dell’Ambiente e la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile. Un evento molto atteso da tutta comunità studentesca, una interessante giornata di sensibilizzazione e prevenzione che si svolgerà nella mattinata di venerdì 16 novembre in diverse scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio regionale e nazionale.

L’iniziativa approderà anche nella provincia di Viterbo, in particolare presso l’IIS “Ulderico Midossi” di Civita Castellana, dove la geologa Laura Amicucci terrà una lezione al fine di sensibilizzare gli studenti verso le problematiche connesse alla conoscenza dei georischi, alla virtuosa gestione del territorio, ma anche allo sfruttamento delle risorse, all’informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. Con particolare attenzione al concetto di prevenzione come difesa primaria del territorio e alla diffusione della cultura geologica quali elementi necessari per la salvaguardia dell’ambiente.