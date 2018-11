Giuseppe Guerra ed Elena Vergaro della Finass Atletica Viterbo entrano a far parte del Club Lazio regionale

NewTuscia – VITERBO – La notizia è di qualche giorno fa, Giuseppe Guerra ed Elena Vergaro entrano a far parte del Club Lazio di Atletica, convocati entrambi al 1° raduno ufficiale della nuova stagione agonistica 2019.



I risultati conseguiti dai due giovanissimi atleti durante l’anno hanno fatto scattare la convocazione nell’importante rappresentativa che raccoglie i migliori atleti del Lazio e che verranno seguiti con maggior attenzione dal settore tecnico regionale della FIDAL. Entrambi nati nel 2004 resteranno anche nel 2019 nella categoria Cadetti/e dove potranno senz’altro far pesare l’esperienza acquisita nel corrente anno sportivo, scalando i vertici delle rispettive specialità praticate. Giuseppe, anche promettente giocatore di Rugby, è allenato dal prof. Burratti e si disimpegna in tutte le specialità di lancio; Elena ha ottenuto buoni risultati sia nelle prove di velocità con ostacoli che nei salti in estensione ed è allenata dal tecnico della società Umberto Battistin.

Alle spalle dei due atleti un movimento giovanile straordinario seguito dagli altri allenatori della società, Linda Misuraca, Federica Gregori, Claudio Rossi, Stefania Morelli, Anton Ivanikhin che con un lavoro meticoloso sicuramente potranno aggiungere altri atleti all’attenzione del Club Regionale. A tutti loro i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca per l’ottimo lavoro condotto finora e li esorta a continuare sulla strada intrapresa con il solito entusiasmo e con la grande competenza.