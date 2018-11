NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Solo 11 anni e già al prestigioso museo di Trento, in conferenza il 20 novembre 2018, in occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Francesco, nominato a 10 anni Alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, continua a girare l’Italia con le sue conferenze sull’evoluzione degli uccelli dai dinosauri e sugli antichi rettili volanti, gli pterosauri.

L’aspirante ornitologo, come ama definirsi, è anche scrittore, sta per uscire il suo terzo libro. Il primo (scritto a 9 anni) parla degli uccelli e della loro evoluzione dai dinosauri e il secondo (scritto a 10 anni) parla degli pterosauri, i rettili volanti del passato.

I libri sono patrocinati dal WWF e hanno inoltre contributi importanti di personaggi del panorama

scientifico-ambientale italiano come Fulco Pratesi, Donatella Bianchi, Emanuele Biggi, Gianfranco Bologna, Simone Maganuco oltre a professionisti nel settore ambientale, della fotografia naturalistica, della grafica e della comunicazione, come Sara Riello, Pietro Iannetta, Germana Della Rocca e Filippo Belisario. Francesco collabora con il WWF e la LIPU per far conoscere la natura ed in particolare la sua grande passione, gli uccelli.

L’appuntamento è quindi il 20 novembre alle ore 16.30 nell’aula Fossey del Museo.

Altre informazioni si possono trovare nel suo sito www.aspiranteornitologo.it