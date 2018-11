Frecciarossa, presidente Lattanzi: “Secondo scalo umbro sarebbe strategico per ternano e intera regione”

NewTuscia – TERNI – “Il tema dell’alta velocità è oggi fondamentale se si vuole lavorare concretamente allo sviluppo dei nostri territori”. Lo afferma il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, che ieri ha partecipato al Consiglio comunale straordinario di Orte sulla possibilità di istituire con Trenitalia una fermata per il Frecciarossa.

“E’ senza alcun dubbio un’opzione strategica per il ternano e non solo – dice il presidente – che costituirebbe un’opportunità di crescita e di sviluppo sotto molti aspetti, da quello economico, a servizio delle imprese e del mondo imprenditoriale in generale, a quello turistico, facilitando lo spostamento dei visitatori e rendendo più attrattivo il territorio.

Inoltre – aggiunge – costituirebbe, su Orte o su Terni, il secondo scalo regionale del Frecciarossa, agevolando non solo i movimenti turistici e gli spostamenti d’affari nel ternano ma anche, più in generale, tutti quelli che interessano l’Umbria. La priorità in questo momento – conclude Lattanzi – è quindi quella di definire la questione anche in rapporto a Trenitalia e considerando la sperimentazione in atto a Perugia e su questo è positivo che le Regioni Umbria e Lazio abbiano iniziato a confrontarsi”.