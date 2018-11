“Ferite a morte” a Civitavecchia

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Le Associazione culturali Trousse e Teatro Popolare di Tarquinia, nell’ambito della 4^ edizione Premio Teatrale “Nuovi Talenti”, propongono come ultima compagnia in concorso, lo spettacolo teatrale:

“FERITE A MORTE”

Spettacolo teatrale -tratto dal libro di Serena Dandini.

Tale spettacolo chiude il concorso e viene proposto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che decorre il Il 25 novembre. Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. È una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.

. L’appuntamento è al Teatro Buonarroti – Civitavecchia – Venerdi 23 novembre 2018 ore 21.00 . Lo spettacolo è tratto dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Una antologia di monologhi sul femminicidio che danno voce a chi voce non ne ha più. Un racconto postumo delle vittime, a volte toccante, a volte ironico, sempre vero, che è testimonianza, memoria e denuncia di un fenomeno mondiale al quale la società civile deve porre termine.

Con le attrici e performer della Compagnia Teatrale FAUL di Viterbo:

Elisa Angelucci, Ilaria Belardo, Claudia Forniti, Rosetta Fusco, Roberta Landi, Arianna Lucarini, Pina Luongo, Eleonora Ricci, Cristina Olivieri, Elisa della Monache, Francesca Belardo, Fosca Speranza.

info: Teatro Buonarroti – cell.3387709057 -3395363402