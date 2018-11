Cisterna, Desiree, regge l’accusa di omicidio per Mamadou Gara

NewTuscia -CISTERNA – Regge l’accusa di omicidio per Mamadou Gara, 27enne senegalese arrestato a Roma per la morte della giovane di Cisterna Desiree Mariottini.

La decisione dei giudici del Riesame che, due giorni fa, avevano fatto cadere la stessa fattispecie penale per altri due indagati.

Intanto domani la Procura affiderà l’incarico ad un consulente per effettuare analisi sui reperti biologici per individuare, in primo luogo, tracce di Dna.

