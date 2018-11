Serie C, fissati i recuperi delle 7 squadre coinvolte nel caos ripescaggi

NewTuscia – La Lega, in conformità a quanto disposto nel com. uff. n. 73/DIV del 30.10.2018 dispone che le sotto indicate gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 2018

> GIRONE C – 1a GIORNATA ANDATA

VITERBESE CASTRENSE vs SICULA LEONZIO Ore 20.30

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018

> GIRONE A – 2a GIORNATA ANDATA

AREZZO vs PRO VERCELLI Ore 15.00

NOVARA vs ALBISSOLA Ore 20.30

ROBUR SIENA vs PISA Ore 20.30

> GIRONE B – 2a GIORNATA ANDATA

A.J. FANO vs TERNANA Ore 20.30

> GIRONE C – 2a GIORNATA ANDATA

CATANIA vs SIRACUSA Ore 20.30

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2018

> GIRONE A – 2a GIORNATA ANDATA

VIRTUS ENTELLA vs ARZACHENA Ore 20.30

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018

> GIRONE C – 2a GIORNATA ANDATA

JUVE STABIA vs VITERBESE CASTRENSE Ore 20.30

> GIRONE C – 3a GIORNATA ANDATA

MATERA vs CATANIA Ore 20.30

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018

> GIRONE A – 3a GIORNATA ANDATA

ARZACHENA vs NOVARA Ore 14.30

PRO PATRIA vs ROBUR SIENA Ore 18.30

PRO VERCELLI vs ALESSANDRIA Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA vs OLBIA Ore 20.30

> GIRONE B – 3a GIORNATA ANDATA

TERNANA vs FERALPISALO’ Ore 20.30

