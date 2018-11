Previsioni del tempo per Viterbo Lazio e Italia del 15/11/2018

Viterbo

Cieli poco nuvolosi al mattino mentre al pomeriggio si attende sole prevalente; nuvolosità nuovamente in aumento in serata ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile per tutto l’arco della giornata con cieli poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite su tutto il territorio. Nubi in generale aumento in serata ad iniziare dalle aree interne, ma senza fenomeni di rilievo.

Italia

Condizioni di tempo stabile al Nord ma attenzione a nebbie e nubi basse specie nelle prime ore del giorno sulle pianure e nelle vallate con nubi sparse anche compatte dal pomeriggio. Maggiori schiarite sui rilievi ma con qualche velatura in transito.

Nubi sparse sulle regioni centrali localmente anche basse al mattino specie sull’Adriatico. Dal pomeriggio ancora tempo stabile sia sulle coste che sulle zone interne ma sempre con addensamenti sparsi alternati a qualche schiarita. Giornata all’insegna del tempo stabile al Sud Italia, sia sulle regioni Peninsulari che su quelle Insulari con nubi sparse alternate a locali schiarite. Addensamenti più compatti sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature generalmente stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it