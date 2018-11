Nell’Abbazia di Santa Maria in Farfa: visita e concerto in basilica “AIUTACI A SCONFIGGERE LA POLIOMIELITE

di Stefano Stefanini

NewTuscia – FARA IN SABINA -Domenica 18 novembre Rotary Sabina Tevere promuove nell’Abbazia di Santa Maria in Farfa la visita ed il concerto in basilica “AIUTACI A SCONFIGGERE LA POLIOMIELITE”.

Il Rotary Club Sabina Tevere, presieduto da Mauro Massoli, rivolge a tutta la cittadinanza l’invito all’evento di raccolta fondi Polio Plus – “Progetto End Polio Now”, chiedendo di sensibilizzare quante più persone a voler partecipare a questa iniziativa .

Il concerto è in programma Domenica 18 novembre alle ore 18:30, presso la Basilica della suggestiva Abbazia S. Maria di Farfa (Via del Monastero, 1 02032 FARA IN SABINA – Rieti)

Domenica 18 novembre alle ore 18,30 l’Abbazia di Farfa ospiterà l’evento “AIUTACI A SCONFIGGERE LA POLIOMIELITE”, Concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club Sabina Tevere Distretto 2080.

In programma musiche di Debussy, Rossini, Ravel etc. eseguite dal prestigioso ensemble musicale TRIO DI MONACO, composto da:

FRANCESCO MANARA, PRIMO VIOLINO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO, ALESSIO ALLEGRINI, CORNO SOLISTA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA OLIVER KERN, PIANISTA DI FAMA INTERNAZIONALE

Sarà un’ottima occasione per trascorrere del tempo insieme ascoltando le note degli artisti di fama internazionale, all’interno di uno scrigno d’arte come la Basilica di Santa Maria di Farfa .

E’ prevista una quota di donazione per persona e potrà essere corrisposta tramite bonifico bancario oppure, direttamente sul posto.

Per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico si chiede di esibire ricevuta di versamento all’ingresso.

Per chi vorrà partecipare è stata organizzata inoltre una visita guidata dell’Abbazia con degustazione di Olio della Sabina.

La visita è prevista per le ore 16,45. Il Rotary auspica di contribuire, tutti insieme, a debellare la poliomielite nel mondo.