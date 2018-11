Nasce a Rieti la B. Brooke Fashion agency

NewTuscia – RIETI – Il 14 novembre in Via dei Crispolti 7 si terrà l’inaugurazione ed open day della prima ed unica agenzia di modelle ed organizzazione di eventi di moda a Rieti, la B.Brooke Fashion Agency.

L’evento è patrocinato dall’associazione di promozione sociale Open Space e si terrà nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30, durante il quale si potrà assistere alla presentazione dei corsi di portamento e posa fotografica per aspiranti modelli/e e fotomodelli/e.

Oltre ai servizi per i privati, l’agenzia si occuperà anche di organizzazione eventi come sfilate, fiere e concorsi e offrirà un servizio riservato alle aziende e Brand emergenti per i cataloghi di moda.

A capo dell’agenzia troviamo Beatrice Brucchietti, conosciuta con il suo nome d’arte Bea Brooke, stilista di moda che ha debuttato all’alta moda di Roma nel 2016 e organizzatrice dell’evento #modaccumoli, sfilata di beneficenza per trovare fondi per l’epicentro del terremoto del 24 agosto del 2016, di cui hanno fatto parte stilisti e sarti provenienti da tutta Italia.

La B.Brooke Fashion Agency è una realtà Reatina da cui spiccano già nomi importanti come Tamara D’Andria, modella d’alta moda, fashion blogger e insegnante di portamento, Giovanni Leuratti come docente di recitazione e presenza scenica, Emanuele Tetto fotografo e insegnante di posa fotografica, Serena Graziani make up artist, Annalisa Onofri hair stylist, Emanuele Coccoli dietista.

La B.Brooke Fashion Agency segna un punto di partenza pronto ad accrescere il nome di Rieti verso una prospettiva d’Alta Moda.