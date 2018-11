“Le leggi razziali ieri ed oggi. Dal libro della Memoria il segnalibro del Futuro!” a Ladispoli

NewTuscia – LADISPOLI – “Dal libro della memoria, il segnalibro del futuro” per non dimenticare e lanciare un messaggio di consapevolezza verso le nuove generazioni: “conoscere per capire”. Nasce a Ladispoli con queste premesse e con un messaggio speciale della Senatrice a vita Liliana Segre, il Convegno 1938-2018 Le Leggi Razziali Ieri ed Oggi. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è per venerdì 16 novembre alle ore 17 allo Stabilimento Sun Bay Lungomare Regina Elena n.5. Organizzato dall’ANPI sezione Ladispoli – Cerveteri e sostenuto dal Comitato N O Piazza Almirante, da tutte le forze politiche d’opposizione in Consiglio Comunale e da realtà associative del territorio, il Convegno riflette sul razzismo anche in chiave contemporanea e sul filo della “memoria del patire” di tutte le vittime dei lager.

Un “patire” fisico e psicologico di milioni di persone che col passare degli anni, in mancanza di testimoni diretti, vedrà affidato il grado di percezione individuale e collettivo unicamente alle immagini, ai libri, alla documentazione d’archivio. Con la forza della conoscenza, con la “memoria del capire”, è doveroso fare opposizione oggi e in futuro, con ogni mezzo, al revisionismo storico strisciante e ai tentativi di banalizzare una tragedia epocale che ha coinvolto e sconvolto anche l’Italia. In questo quadro se tutto ciò che la svastica hitleriana e i suoi alleati hanno rappresentato nel Vecchio Continente dal 1933 al 1945 politicamente e in termini di repressione e di crudeltà, finisse nella nebbia della storia, “l’annientamento programmato dai nazisti diventerebbe totale”. A ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali c’è una parte di Ladispoli che senza vergogna le commemora con l’intenzione di intitolare una piazza a Giorgio Almirante, uno dei fautori di tale abominio. La risposta è stata la petizione del Comitato alla Prefettura e al Sindaco Grando con la raccolta firme per il NO Piazza Almirante, la lettera alla Prefettura dell’ANPI locale e provinciale con la richiesta di non autorizzare la targa civica e il Convegno di venerdì 16 novembre al Sun Bay. Parole e immagini con i relatori: Prof. Marco Caviglia Introduzione alle Leggi Razziali – Dr. Furio Civitella Ladispoli 1946 un centro per i sopravvissuti ai lager . Leonardo De Leonibus La visione dei giovani – Dr.ssa Catia Ciancio Il razzismo oggi. Intervengono Ida Rossi Vice Presidente Consiglio Comunale Ladispoli – Fabrizio De Sanctis Presidente ANPI provinciale – Gianfranco Marcucci Comitato NO Piazza Almirante. Modera Carla Zironi ANPI. Hanno aderito: Casa del Popolo – CGILSPI – Libera Presidio Ladispoli Cerveteri – LeU – Movimento 5Stelle – Lista Ladispoli Città – PCI – PD – Potere al Popolo – Progetto Legalità – Rif.Comunista – Lista Si può fare – The Challenge.

Indirizzo di saluto della senatrice Liliana Segre

(Alla città di Ladispoli – 16 novembre 2018)

Saluto con vero piacere la comunità e le autorità della città di Ladispoli. Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle ignobili leggi razziste del 1938 con le quali il regime fascista italiano, appoggiato senza ritegno dalla monarchia, non solo avallò il sistema razzista e genocida nazista, ma addirittura ne rese più esplicita e formalmente legale la valenza discriminatoria e persecutoria nei confronti particolarmente dei cittadini di origine ebraica. Io ricordo, perché io c’ero. Ricordo che bambina di otto anni ascoltai alla radio che ero stata “espulsa” dalla scuola. Perché? Che cosa avevo fatto? In famiglia provarono a spiegarmi, ma non era cosa che si potesse spiegare e meno che mai capire. Così come non si può spiegare e capire la Shoah. Eppure è successo. Primo Levi ci ha ammonito: “è accaduto, quindi può accadere ancora”. Di qui il dovere morale per me di testimoniare e per noi tutti di ricordare, studiare, approfondire, tenere sempre a mente quella che è una macchia indelebile nella nostra storia nazionale e nella storia dell’umanità. Si trattò di ‘leggi’ ignobili e genocide che solo un regime totalitario e genocida come il fascismo poteva concepire e mettere in pratica con fredda determinazione. Tanto la cosa era inusitata e assurda che nel 1938 persino negli ambienti della comunità ebraicasi fece fatica a realizzare da subito che cosa stesse accadendo o peggio cosa sarebbe successo di lì a pochi anni.

Perché va tenuto presente che le leggi razziali non nacquero da sole, non furono un episodio isolato. È falso dire che furono applicate blandamente, furono applicate con ferocia e zelo. E appunto facevano parte di un sistema, di una mentalità razzista e violenta tipica del fascismo, di un lucido programma di rottura dell’unità nazionale italiana, di frattura dentro la società civile, fra le persone, una parte delle quali sarebbe stata prima depredata, poi mandata a morte. Di questo sistema oltre le leggi facevano parte tutta una serie di provvedimenti amministrativi contro i funzionari pubblici ebrei, contro i professori e gli studenti, ma poi anche l’ignobileManifesto della razza del 1938, per non dire dell’istituzione presso il Ministero dell’Interno della “Direzione Generale per la demografia e la razza”, la famigerata “Demorazza”, oltre ovviamente ad un impressionante apparato propagandistico teso a denigrare e umiliare i cittadini di origine ebraica. Da allora fu insomma una ininterrotta caduta agli inferi, interi pezzi della società italiana furono posti hors l’humanité, anche se il fondo fu senza dubbio toccato dalla cosiddetta “repubblica sociale” di Salò, che oltre ad inasprire le leggi razziali,collaborò con zelo alla persecuzione,alla cattura ed alla deportazione dei cittadini italiani di “razza ebraica” verso la “soluzione finale”. Voi avete intitolato la vostra iniziativa Dal libro della memoria il segnalibro del Futuro! È come un compendio della mia scelta di testimonianza. Ho infatti pubblicato un libro-intervista dal titolo La memoria rende liberi e dal 1990 ho deciso di farmi “testimone” dell’immane tragedia della Shoah. Come ebbi a scrivere proprio a Primo Levi mi rendevo sempre più distintamente conto che “da Auschwitz non si esce mai”; perché “il mio numero 75190 non si cancella: è dentro di me. Sono io il 75190”. Al tempo stesso però, nella mia inedita e inaspettata funzione di senatrice a vita ho deciso di impegnarmi particolarmente per la scuola, perché la storia contemporanea, la storia segnatamente del ‘900, con le sue guerre mondiali, i suoi genocidi, i suoi totalitarismi, abbia finalmente una collocazione adeguata nei curricula e nell’ambito della più generale formazione di ragazze e ragazzi, ma infine anche nelle prove di esame di maturità. Questo è il mio segnalibro del Futuro: conoscere la storia del proprio tempo per evitaredi ricadere in certi errori ed orrori, aprendo la propria mente al valore autentico di termini come “tolleranza”, “accoglienza”, “interculturalità”, “solidarietà” ecc. Anche per questo consiglio sempre ai ragazzi e ragazze, che incontro a migliaia in giro per l’Italia, di leggere e imparare la nostra Costituzione, di cui pure quest’anno ricorre il settantesimo anno dell’entrata in vigore. L’ho più volte definita “fantastica”, “avveniristica”, proprio perché in quanto “costituzione lunga” e programmatica non vuole essere un semplice catalogo di istituzioni e di diritti, ma ha cura di definire anche i meccanismi attraverso i quali quei diritti diventano reali e la democrazia continuamente si evolve e si fa più giusta. La nostra Costituzione ha costituito il punto più alto della opposizione e della rinascita del nostro popolo dopo vent’anni di barbarie. Per questo è decisivo che le nuove generazioni acquisiscano il culto della legalità insieme alla memoria del tributo di sangue e di dolore che è costata la fondazione della nostra Repubblica. Il senso della storia e la forza dei valori costituzionali rappresentano infatti, oggi come sempre, l’estremo baluardo contro coloro che hanno la forza ma non la ragione. Liliana Segre