Comunicato Ufficiale Viterbese: biglietti per la Casertana

La A.S. Viterbese Castrense comunica che è aperta la vendita dei tagliandi per la gara contro la Casertana che si disputerà sabato 17 novembre alle ore 18:30 allo Stadio Enrico Rocchi. I biglietti potranno essere acquistati presso i consueti punti vendita.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

TRIBUNA VIP INTERO: euro 30,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNE: euro 15,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA INTERO: euro 20,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA RIDOTTO DONNE: euro 10,00 + diritto di prevendita

TRIBUNA RIDOTTO UNDER 14: euro 5,00 + diritto di prevendita

CURVA INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

CURVA RIDOTTO DONNE: euro 5,00 + diritto di prevendita

CURVA RIDOTTO UNDER 14: euro 3,00 + diritto di prevendita

CURVA OSPITI INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

I biglietti per il settore ospiti al prezzo di €. 10,00 oltre il diritto di prevendita potranno essere acquistati on line sul sito www.go2.it e nello specifico nelle seguente sezione: https://www.boxol.it/it/event/viterbese-vs-casertana -stadio-comunale-enrico-rocchi-viterbo/175722 e/o presso il punto vendita della Go2 (BAR MARTUCCI VIA ROMA 9- TICKETTERIA VIA GEMITO 81) sino alle ore 19,00 del 16 novembre 2018.