Vetralla, un comune “a viso aperto”: tre appuntamenti con i cittadini per raccontare cosa è stato fatto in due anni e mezzo di mandato

NewTuscia – VETRALLA – Il comune di Vetralla si confronta con i cittadini. E lo fa pubblicamente. A due anni e mezzo dalla vittoria elettorale che per la prima volta ha portato al governo della città una maggioranza e una giunta diretta espressione della società civile.

Sabato prossimo, 17 novembre, alle cinque del pomeriggio, il primo appuntamento. Presso l’aula magna Fantozzini della scuola primaria in piazza Marconi a Vetralla.

“A metà mandato – spiega il sindaco di Vetralla Franco Coppari – rendiamo conto ai cittadini. Faccia a faccia. Raccontandogli quello che abbiamo fatto nel corso di questa prima metà del mandato. Dal rimettere in ordine le cose allo sviluppo di un’idea diversa di città”.

Un confronto al servizio del territorio che coinvolgerà tre distinte realtà comunali. Un confronto che vedrà la partecipazione di tutti gli assessori della giunta. Vetralla, sabato prossimo. Cura, il primo dicembre alle 17 (aula magna scuola secondaria in piazza Santa Maria del Soccorso. Tre Croci, 15 dicembre, sempre alle 5 della sera (oratorio parrocchiale piazza Europa).

Un confronto diretto sulle tematiche più importanti affrontate in questi anni. “Faremo un vero e proprio giro del territorio – ha concluso Coppari -, per dire cosa è stato fatto. Per ascoltare e organizzare quello che c’è ancora da fare. Continuando a dare un segnale diverso. Per un’amministrazione che vuole continuare ad essere al servizio del territorio. E l’unico modo per farlo è con i cittadini, attraverso la loro diretta partecipazione alla vita del comune”.

Gli appuntamenti