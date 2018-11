Regione, Pontina: interventi per 3 milioni

NewTuscia – ROMA – 3,7 milioni destinati alla manutenzione e messa in sicurezza della Pontina. Lo prevede il programma di interventi per la viabilità del Lazio approvato dalla giunta regionale.

Per quel che riguarda la provincia di Latina, sono previsti interventi innanzitutto per la Pontina che si “mangia” la fetta più grossa dei fondi: quasi 3 milioni, 2,7 andranno alla SR 148, sia per il tratto che va da Latina a Roma (1,7 milioni), sia per quello che da Latina porta a Terracina.

Lazio TG