Nasce Krav Maga Tuscia, un riferimento per l’autodifesa su scala provinciale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Con grande emozione ed orgoglio apriamo un nuovo capitolo della nostra storia. Oggi nasce Krav Maga Tuscia.

Dopo tanto duro lavoro abbiamo deciso di dare vita ad un progetto in cui crediamo fortemente.

Abbiamo preso consapevolezza che la nostra realtà sta diventando un punto di riferimento per il Krav Maga ben oltre i confini della città di Viterbo, assumendo una connotazione di carattere provinciale.

Colgo occasione per ringraziare gli allievi e le loro famiglie, specialmente quelli che fanno tanti chilometri per venirsi ad allenare.

Vorrei ringraziare uno ad uno tutti gli Istruttori e i Maestri con i quali ho avuto il piacere e l’onore di confrontarmi. Ognuno di loro ha mi ha donato qualcosa che mi ha reso quello che sono.

Il nostro obiettivo sarà quello di collaborare con le migliori scuole europee (IKMM – Israeli Krav Maga Method di Armando Carriles) ed israeliane (Smart Fight Krav Maga di Avivit Cohen e Lea Dray) per portare nella Tuscia il vero Krav Maga, offrendo ai

nostri allievi una formazione tecnica di altissimo livello e la possibilità di viaggi formativi per andare ad allenarsi nei migliori Club del mondo.

Siamo disponibili a collaborare con enti pubblici, associazioni di difesa della donna e dell’ infanzia, operatori delle forze dell’ordine, per mettere la nostra esperienza al loro servizio.

Il nostro logo è stato realizzato dalla bravissima grafica Federica Capotosti ed è un tributo al leone di Sion, simbolo di forza, onore, dignità. Valori che, quotidianamente, cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi.

Lavoriamo e continueremo a lavorare con umiltà, serietà ed entusiasmo nel segno del vero Krav Maga Israeliano.

Presidente Krav Maga Tuscia

Carlo Mancini