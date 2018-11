“Se mi ricordo ti sposo” al teatro Bianconi di Carbognano

NewTuscia – CARBOGNANO – Lo scorso anno hanno sorpreso e divertito il competente pubblico del Bianconi di Carbognano con il loro “Ho adottato mio fratello”. Quest’anno, subito dopo il debutto a Palermo, domenica 25 novembre alle ore 17:30 ritornano c on il loro ultimo spettacolo i simpatici e scanzonati Pezzi di Nerd, che ne sono anche gli autori, con Se mi ricordo ti sposo con la regia di Marco Siemoli. Sul palcoscenico sempre loro: Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Michele Iovane, Jey Libertino e Giulia Di Turi.

Andrea e Liliana, stanno organizzando il loro tanto sognato matrimonio. Di ritorno dall’addio al celibato Andrea ha un incidente che gli provoca la perdita della memoria a breve termine cancellando ogni ricordo di lei. Gli amici, insieme alla futura moglie, cercheranno di fargli tornare la memoria prima delle imminenti nozze ripercorrendo i momenti salienti del loro rapporto!

Si ricorderà di Liliana prima del matrimonio ?

Al debutto in prima nazionale a Palermo lo spettacolo ha fatto registrare un sold out continuo per tutti i 10 giorni di programmazione e ora, risalendo la penisola di successo in successo, giungono nel dinamico teatro dei Cimini con tutta la carica della loro fresca e giovane comicità non priva di spunti di riflessione profondi sul rapporto di coppia e sul matrimonio. Un altro annunciato successo di questa compagnia di giovani attori dal cristallino talento comico sia nella scrittura dei testi che nella loro rappresentazione sul palcoscenico.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098