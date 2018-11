Assolidi Tarquinia risponde a Idea Sviluppo: “Siamo apolitici: ecco tutta la verità”

NewTuscia – TARQUINIA – Nei giorni scorsi il gruppo “Idea sviluppo” ha diffuso a mezzo stampa un comunicato nel quale venivano rivolte ad Assolidi critiche ed accuse tanto prive di fondamento per quanto percorse da una veemente quanto ingiustificata polemica.

Pur non volendo alimentare una sterile diatriba, con questo comunicato intendiamo dimostrare, per sommi capi, la infondatezza delle affermazioni che ci sono state rivolte dagli estensori di quell’articolo.

In primo luogo, è noto che, Assolidi non ha mai svolto attività/azioni dirette e/o indirette a favore o a svantaggio di parti politiche; le critiche favorevoli o sfavorevoli sono sempre state rivolte alla Amministrazione comunale, raramente agli amministratori e mai ai loro partiti di riferimento.

La cura della equidistanza è stata sancita con chiarezza nello Statuto sociale che esclude dalla Associazione persone

che svolgono ruoli di rappresentanza di partiti politici oppure che rivestono cariche elettive su mandato di un partito o movimento politico.

Riguardo la inopportuna e sgradevole citazione di un associato che a suo tempo fu candidato in una lista alle scorse elezioni comunali, l’estensore del comunicato ignora che quella persona insieme ad un’altra, a suo tempo componenti del nostro Direttivo, si dimisero da ogni carica e dalla Associazione al momento della accettazione della candidatura.

Uno dei due, non essendo risultato eletto e neanche surrugabile, quindi nella condizione di non poter essere consigliere comunale, la scorsa primavera è rientrato nella Associazione essendo venuti meno i presupposti ostativi.

Vogliamo ricordare all’estensore dell’articolo che essere componenti di una Associazione apartitica non annulla i personali diritti di cittadinanza e di libero pensiero e neanche il diritto di frequentare chi si desidera.

Da parte nostra non è stata certo espressione di “opportunismo politico” affermare che la Amministrazione Mencarini ha lasciato il litorale nelle medesime condizioni in cui lo aveva trovato al momento dell’insediamento; per constatare quanto da noi affermato è sufficiente mettere a confronto le questioni critiche tuttora gravanti sul litorale con gli impegni presi, anche da Mencarini, durante la campagna elettorale per la loro soluzione.

Durante la scorsa primavera, la Amministrazione informò anche Assolidi di un corposo ed interessantissimo programma d’interventi da mettere in atto in coincidenza con l’inizio della stagione estiva; tali annunci furono accolti anche da noi con grande entusiasmo perché interpretati come una precisa volontà politica volta a dare inizio al rilancio del Lido e di tutto il territorio costiero, tali notizie furono rilanciate sul nostro blog ( con oltre 2000 visualizzazioni ) ed anche sulla stampa locale e sui social riscuotendo generale approvazione.

Purtroppo agli annunci non sono seguiti i fatti e tutto, tranne dettagli, è rimasto come era lo scorso anno e gli anni addietro.

Nel comunicato del gruppo “Idea sviluppo”, per asserire la efficacia della azione amministrativa, vengono citate opere pubbliche realizzate nel corso dell’ultimo anno quali il completamento della ciclabile, la realizzazione di alcuni marciapiedi e strade quali meriti della Amministrazione di cui facevano parte. Per completezza d’informazione, l’estensore dell’articolo avrebbe dovuto anche precisare che quei lavori sono stati effettivamente realizzati durante la loro Amministrazione ma con vecchi finanziamenti ottenuti dalla precedente Amministrazione Mazzola.

Relativamente alla contestata opportunità dei nostri comunicati, precisiamo che, nonostante la disillusione ed il disappunto dovuti alle mancate attuazioni di quanto annunciato, fu deciso di rimandare la protesta a dopo il termine dell’estate per non contribuire in negativo al procedere della stagione turistica balneare.

Come scritto in un precedente articolo, le improvvise dimissioni del Sindaco Mencarini, hanno determinato un ulteriore stop ai nostri articoli di protesta; nel rispetto del principio di neutralità , abbiamo atteso la annunciata conclusione della consiliatura per riprendere i nostri interventi.

Anticipiamo che a breve daremo inizio alla pubblicazione di articoli dedicati alle varie questioni critiche del litorale accompagnati da proposte, con l’auspicio di attivare una riflessione tra tutte le parti in un sereno spirito di collaborazione e dialogo.

Vogliamo infine “rassicurare” l’estensore dell’articolo di “Idea sviluppo” che Assolidi continuerà a far sentire la propria voce, libera, indipendente ed aperta al dialogo con tutti coloro che sono effettivamente interessati al rilancio del nostro territorio; continueremo ad organizzare cene conviviali che sono tutto tranne che abbuffate, ma occasioni preziose per favorire il consolidamento del tessuto sociale del litorale e per fare cultura compresa la maggiore conoscenza delle eccellenze della nostra terra.

Anche se non conosciamo il suo nome, l’estensore dell’articolo di “Idea sviluppo” è invitato alla prossima cena conviviale così potrà conoscere davvero lo spirito delle nostre iniziative e, magari, usare in futuro maggiore accortezza nel giudicare realtà che non conosce.

Il Direttivo Assolidi Tarquinia