Aperte iscrizioni per Corso di micologia organizzato dall’Università Agraria di Tarquinia, per rilascio tesserini raccolta funghi

TARQUINIA – Aperte le iscrizioni per il Corso di micologia organizzato dall'Università Agraria di Tarquinia, per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi. Soddisfazione del Presidente Borzacchi e del Consigliere Sacripanti.

Aperte le iscrizioni per il Corso di micologia organizzato dall’Università Agraria di Tarquinia, per il rilascio dell’attestato di idoneità per il conseguimento del tesserino regionale per la raccolta dei funghi. Per iscriversi al corso è possibile registrarsi tutte le mattine presso l’ufficio URP dell’Università Agraria e nel pomeriggio presso il Circolo cacciatori in Via G. Garibaldi n.17. A riferirlo è il Consigliere delegato all’ambiente Alessandro Sacripanti – “Abbiamo ricevuto molte richieste in merito ad un nuovo Corso per la raccolta dei funghi, e anche il Presidente Sergio Borzacchi ha sostenuto con forza la sua realizzazione.

Non appena recepito il numero minimo di partecipanti si fisseranno le date per lo svolgimento delle lezioni. L’Università Agraria – continua Sacripanti – vuole dare la possibilità a tutti gli appassionati di ottenere il regolare tesserino obbligatorio per chi vuole raccogliere i funghi in generale, ma in particolare presso la riserva dell’ente al Pianoro della Civita dove. Parole di soddisfazione di parte del Presidente Sergio Borzacchi – “Il corso oltre ad essere obbligatorio per la successiva raccolta, permetterà ai fruitori di avere la dovuta conoscenza e sicurezza sulle numerose specie commestibili presenti sul nostro territorio, oltre al conosciutissimo ferlengo”.

“Questo tipo di Corsi – aggiunge il Consigliere Sacripanti – servono altresì ad avere rispetto del territorio e ricordare che i funghi sono un patrimonio a disposizione di tutti. Infatti la Legge regionale 32/98 indica i giorni, gli orari, la quantità consentita che si può raccogliere. Regole che se rispettate garantiscono a tutti la continuità della raccolta.

Diversamente – prosegue Sacripanti – sapere di raccolte in giorni non consentiti, è uno smacco a chi rispetta le regole, tra l’altro punite dalla legge”. Un ringraziamento dall’ente al Presidente Benedetto Natali del Circolo cacciatori per la collaborazione e il supporto. L’iscrizione al corso micologico è possibile tutte le mattine presso l’ufficio URP dell’Università Agraria e nel pomeriggio nel locale Circolo cacciatori in via G. Garibaldi n.17.

