Volley Life Viterbo, vittoriose le squadre

NewTuscia – VITERBO – Martedì i r agazzi dell’U18 Eccellenza Regionale di Matteo Antonucci si sono imposti vincendo 3 a 2 contro la compatta compagine del Marino. Mentre mercoledì l’U16 Eccellenza Regionale di Marco Santi vince nettamente in trasferta contro i romani della la Fenice per 3 a 0. La socie tà viterbese chiude la settimana vincendo in serie C per 3 a 2 nell’incontro casalingo contro il Lara Volley Roma XX.

Nella gara di sabato, buon avvio di gara per i ragazzi di Antonucci che colpo dopo colpo conquistano il primo set (25-17). Nel secondo e nel terzo gli avversari prendevano le misure destabilizzando i padroni di casa che cedevano le armi (24-26/ 15-25). A questo punto, aiutato da un pubblico numeroso ed entusiasta, grande scatto d’orgoglio da parte di tutto il collettivo nel quarto (25-22) e quinto set (15-11) che dietro una magistrale regia del palleggiatore Noto, con le bande ritrovate, i centrali che chiamati in causa finalizzavano, uno spumeggiante libero e capitan Cuboni che in questa gara ha fatto gli straordinari, i ragazzi Viterbesi archiviavano la pratica.

“Sono soddisfatto dal gioco espresso dai miei ragazzi” commenta il coach Antonucci “abbiamo affrontato a viso aperto una squadra nettamente più esperta” mentre il Presidente Angelo Monaci “sono versamento orgoglioso del lavoro finora svolto da tutto il mio staff tecnico dal nuovo S3 (minivolley), da tutti i settori giovanili e dalla giovane compagine della serie C. I risultati si iniziano a vedere a così anche nuovi ragazzi che man mano si affacciano a questo stupendo sport. Penso che stiamo sulla giusta strada con grande umiltà e serenità”.