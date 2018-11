NewTuscia – Undicesimo turno che ha visto le compagini viterbesi impegnate in trasferta, ed il bottino e’ di una vittoria e una sconfitta, ma quello che più e doveroso ricordare, di questa settimana, è senza dubbio la brutale aggressione avvenuta ad un giovane arbitro, nel campionato di promozione nella gara Virtus Olympia- Atletico Torrenova, e in un primo istante si è temuto anche il peggio per il ragazzo che aveva perso anche i sensi, e rischiato di morire, ma per fortuna e’ stato rianimato. Dopo questa triste parentesi, parliamo di calcio giocato. Non cambia nulla in vetta, almeno per quanto riguarda le prime quattro posizioni, infatti vincono tutte le battistrada della graduatoria, turno in cui si e’ segnato molto (ben 33 reti).

Colpo esterno 3-2 della capolista Real Monterotondo Scalo (23 punti), sul terreno dell’Unipomezia (13). Ok anche l’ Astrea (22) vittoriosa 1-0 in casa dell’ A. Casal Bariera (10). Disco rosso per il Ronciglione United (11) che in trasferta, viene strapazzato 4-0 dall’Eretum Monterotondo (21). Per i Cimini quindi altra sconfitta dopo quella subita a Genzano nel recupero, e classifica che comincia un po’ a preoccupare, anche se c’è tempo per recuperare. Ok tra le mura amiche, anche la Valle del Tevere (21) che infligge un 2-1 nei minuti di recupero al Montespaccato (17). La Sp. Genzano (17) cade 2-0 in casa opposta ad un’ ottima t. Nuova Florida (20). Corsaro il Montalto (16) uscito trionfante 4-1 contro l’Atletico Vescovio (9). Per la compagine maremmana guidata ottimamente da mister Nicola Salipante terza vittoria consecutiva. Gialloblu’ subito avanti con Ferari abile a sfruttare un pasticcio difensivo, raddoppio di Cisse’, dopo che un suo colpo di testa aveva colpito il palo, e’ stato abile a sfruttare la respinta del montante e ad insaccare, nella ripresa un’ autorete di Plmisani riapre il match, ma Gonzalo Rodriguez prima su calcio di rigore, poi su un perfetto contropiede arrotonda il punteggio, e chiude in pratica la contesa. Il Cynthia sbanca 4-3 Villalba (10). Continua la crisi nera del Civitavecchia (8) sconfitto al fattori 2-0 dal Campus Eur (13), e per i neroazzuri si tratta del sesto ko consecutivo. L’Almas Roma (12) travolge 3-1 la C. Palombara (11).