Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 13/11/2018

Viterbo

Cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata; nuvolosità in aumento al pomeriggio e poi a nche in serata sempre con tempo stabile. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori; nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio e poi anche in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Italia

Molte nubi anche basse al Nord Italia per tutto l’arco della giornata ma con tempo generalmente stabile. Sono attese locali schiarite solo sui rilievi alpini e appenninici, mentre qualche isolata pioggia potrebbe bagnare la Liguria e il Friuli.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro sia sul versante Tirrenico che sul quello Adriatico ma con addensamento sparsi anche compatti alternati a locali schiarite. Possibili nubi basse al mattino e poi nuovamente dalla serata specie nelle vallate.

Condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni meridionali, con solo qualche nube in transito o localmente compatta specie sull’Adriatico. Possibili piogge solo in Sardegna al mattino ma in rapido esaurimento.

