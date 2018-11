Pienone per l’evento dedicato a Terracina alla solidarietà per i danni del maltempo

NewTuscia – TERRACINA – “Una magnifica serata veramente un pubblico generoso e numeroso, potrò dire io c’ero. Artisti fantastici, da Martufello, I Los logos, alla sorpresa del grande tenore Malapena tutti hanno partecipato senza essere pagati. Una cosa voglio dire la straordinaria interpretazione di Rita Forte, dire che è stata magnifica e dir poco , dalla platea si sentiva il grande amore che in quel momento ci trasmetteva , sul palco non c’era solo la grande artista, c’era una grande terracinese. Onore a te Rita Forte, mai in nessun contesto dimentichi le tue origini”.

Così il presidente del consiglio comunale di Terracina, Gianfranco Sciscione.