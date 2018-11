Officine del Sapore”. Al Palazzo dei Congressi dell’Eur, un’occasione per condividere e fare formazione

NewTuscia – ROMA – Si è svolta oggi a Roma in via del Circo Massimo 9, presso la sede dell’Aeper, la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento ‘Officine del Sapore‘, prestigiosa manifestazione dedicata all’enogastronomia ‘Made in Italy’ che si svolgerà dal 17 al 19 Novembre a Roma presso il Palazzo dei Congressi all’Eur.

«Officine del Sapore nasce per condividere, per stare insieme e per portare sempre più in alto il mondo dell’imprenditoria del pubblico esercizio romano e laziale – ha dichiarato Fabio Campoli, direttore artistico di Officine del Sapore – in un ambiente che sarà davvero ricco di produttori, chef ed esperti del settore, dai quali apprendere le più svariate nozioni all’interno delle IS.LE (Instant Learning), tre aree distinte che tratteranno di project management legato alla ristorazione, di conoscenza e analisi sensoriale degli alimenti e di nuove tecniche di cucina e tecnologie di cottura. Desideriamo rivolgere la nostra attenzione anche alle botteghe storiche, da tutelare e non fatte chiudere perché questo significherebbe la fine di quella tradizione che noi invece vogliamo mantenere». «Officine del Sapore nasce per condividere, per stare insieme e per portare sempre più in alto il mondo dell’imprenditoria del pubblico esercizio romano e laziale – ha dichiarato, direttore artistico di Officine del Sapore – in un ambiente che sarà davvero ricco di produttori, chef ed esperti del settore, dai quali apprendere le più svariate nozioni all’interno delle IS.LE (Instant Learning), tre aree distinte che tratteranno di project management legato alla ristorazione, di conoscenza e analisi sensoriale degli alimenti e di nuove tecniche di cucina e tecnologie di cottura. Desideriamo rivolgere la nostra attenzione anche alle botteghe storiche, da tutelare e non fatte chiudere perché questo significherebbe la fine di quella tradizione che noi invece vogliamo mantenere».

«Circa 100 espositori previsti tra piccole aziende e grandi brand – ha affermato Claudio Pica, Presidente Fiepet Confesercenti Roma – A.E.P.E.R. – espressione delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy, insieme in una fantastica vetrina per creare importanti relazioni d’affari e opportunità di aggiornamento professionale. Il tutto anche a disposizione di palati esigenti e di visitatori appassionati alla scoperta delle tradizioni del bel paese. Roma deve eguagliare e superare le altre capitali del mondo. Noi chiediamo alla politica romana e alla Regione di investire di più sulla nostra categoria nel turismo, dal momento che rappresentiamo l’8% del PIL della Capitale».

«Il territorio e le imprese – ha detto PierGiorgio Tupini, Presidente di Officine del Sapore – intervenendo nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale storico, artistico, gastronomico e paesaggistico che rappresenta l’inzieme delle eccellenze del made in Italy a livello internazionale, possono generare valore per esso e, contemporaneamente, trarre valore da esso

Ha moderato la conferenza stampa Francesco Certo, caporedattore ‘Dimensione Suono Roma’ e ‘Dimensione Suono Soft’.