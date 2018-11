Il Copeo Orte parteciperà al Consiglio Comunale straordinario presso la stazione ferroviaria sulle fermate dell’Alta Velocità

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo la lettera inviata agli iscritti e alla cittadinanza dal Comitato COPEO, che rappresenta i viaggiatori pendolari utenti della stazione ferroviaria di Orte, in merito al Consiglio comunale straordinario conciato per il 14 novembre alla stazione ferroviaria.

Tutti auspichiamo l’istituzione delle fermate a Orte, per servire le giuste esigenze dei viaggiatori della Tuscia e dell’Umbria.

“Cari Pendolari, il prossimo 14 novembre 2018 ore 18.00, presso i locali della Stazione Ferroviaria di Orte, il Copeo è stato invitato a partecipare al Consiglio Comunale straordinario sullo STOP dell’AV a Orte.

Al riguardo attendiamo di ascoltare come si concretizzerà tale fermata. Auspichiamo sin da ora che non interferisca con i regionali veloci/intercity al servizio dei pendolari, altrimenti non potremo che dirci contrari.

Con l’occasione e in vista della possibile attivazione della fermata AV, invitiamo il Comune di Orte a provvedere di istituire il pagamento via Pos al Parcheggio di Molegnano già da tempo richiesto dai pendolari e che ancora oggi avviene con gli spicci e nessuna carta moneta.”