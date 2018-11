Cerveteri LiberaMente: un ringraziamento a Silvestroni e a FdI dell’Area Metropolitana di Roma capitale 

NewTuscia – CERVETERI – Ringrazia il gruppo di fratelli d’Italia dell’Area Metropolitana di Roma capitale e l’onorevole Marco Silvestroni (FDI), per il lavoro in città metropolita da sempre a favore dei territori provinciali e della loro valorizzazione e il piano delle opere pubbliche per l’anno 2019 /2021.

Nello specifico per l’anno 2019 riguardante il plesso scolastico E.Mattei Cerveteri per il rifacimento delle coperture per un importo totale delle opere di €.350.000,00 (trecentocinquantamila,00).

Cerveteri LiberaMente