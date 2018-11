Carabinieri di Viterbo: servizio a largo raggio. Impiegati 65 militari e 26 pattuglie: controllate oltre 260 persone e 124 auto: un mezzo sottoposto a sequestro

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Effettuato nella notte tra sabato e domenica in tutto il territorio delle compagnie di Ronciglione e Montefiascone, segnatamente nei comuni di Capranica, Vejano, Blera, San Lorenzo Nuovo, Montefiascone e Capodimonte, un servizio straordinario di controllo di polizia di sicurezza; sono stati impiegati 65 carabinieri e 26 pattuglie; sono state saturate le principali arterie viarie in entrata e uscita dal territorio delle compagnie interessate, sono stati previsti servizi di ricognizione informativa e pattuglie visibili per scongiurare furti in abitazioni isolate; sono stati effettuati numerosi servizi preventivi in bar e esercizi commerciali; in particolare :

a Capodimonte i carabinieri della stazione hanno dato esecuzione ad una misura c autelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 50 anni, residente a Roma, ricercato per la notifica a causa di precedenti reati di truffa;

a Montefiascone i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia hanno denunciato due ragazzi italiani di 23 e 20 anni, poiché a seguito di perquisizione uno è stato trovato in possesso di un coltello a “farfalla” di circa 23 cm; e l’ altro in possesso di 10,4 grammi di marijuana ;

a San Lorenzo nuovo, è stato denunciato dai carabinieri della stazione un ‘ italiano di 44 anni, poiché controllato alla guida di una macchina agricola era in evidente stato di alterazione psichica da sostanze stupefacenti e il mezzo era senza assicurazione e dunque sottoposto a sequestro;

A Capranica è stato denunciato dai carabinieri della stazione un cittadino italiano di 22 anni trovato in possesso di un coltello di genere proibito;

a Vejano è stato denunciato un cittadino italiano di 60 anni per avere truffato una anziana 70 enne del posto facendosi dare 100 euro per fingere di aggiustare un’ aspirapolvere;

a Blera è stato denunciato per evasione un cittadino italiano di 62 anni poiché si allontanava dalla sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari.