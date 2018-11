San Lorenzo Nuovo, Arte sui cammini: al via i lavori per Epifanie di Renzogallo e Andreco

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Sono iniziati sulla Via Francigena, i lavori per la realizzazione delle opere d’arte relative ai progetti vincitori del bando ”Arte sui Cammini”.

L’iniziativa, promossa dalla regione Lazio, ha coinvolto il mondo degli artisti e degli operatori del settore, chiamati a misurarsi con i valori storici e spirituali dei “Cammini” per realizzare una serie di produzioni artistiche in grado di entrare in simbiosi con il paesaggio naturale ed urbano attraversato dagli stessi.

Dei 35 progetti presentati, 7 sono risultati vincitori e tra questi il progetto di Renzogallo e Andreco, intitolato Epifanie che prevede la realizzazione a cura di Quasar Progetto Srl di 6 opere d’arte sulla Via Francigena del nord nei territori di Acquapendente e San Lorenzo Nuovo.

Ad Acquapendente, su di un muro di contenimento prossimo all’antica Porta della Ripa, Andreco realizzerà con i giovani del posto un intervento pittorico, Il Benvenuto, che prende ispirazione dalla flora locale e dall’elemento simbolico per eccellenza del pellegrino: il bastone.

Dalla seconda tappa in poi si entra nel territorio di San Lorenzo Nuovo; qui le opere saranno realizzate da Renzogallo: La Partenza, una piazzola scultorea in prossimità dello stadio, Il Cammino, con schegge di marmo policromo che via via si perdono nel terreno erboso a simboleggiare le emozioni di chi si accinge al viaggio e la natura che inizia a imporsi; L’Incontro con una serie di stele metalliche disseminate irregolarmente che rappresentano la diversa umanità; La Direzione che indica la strada in un punto cui è facile perdere l’orientamento. Infine La Testimonianza che, con un pozzo pieno di pietre colorate, simboleggia il passaggio di varie etnie, religioni, umanità.

Per il Sindaco Massimo Bambini “La Via Francigena è un fenomeno dal potenziale enorme che pian piano iniziamo a scoprire e ad apprezzare nei vari aspetti che la caratterizzano; ogni iniziativa che la riguarda è pertanto benvenuta e sostenuta in quanto andrà ad arricchire il lavoro di valorizzazione e fruizione della stessa”.