Roma, “Un palco per tutti”: l’ultima selezione acustica prima della finale MArteLive Lazio

NewTuscia – ROMA – Dopo il grande successo primaverile e autunnale, Un Palco Acustico Per Tutti torna al Bar Celestino per un’ultima data acustica prima della finale regionale MArteLive Lazio!

Il Bar Celestino nel cuore di San Lorenzo è un punto di ritrovo di grande rilievo per la vita notturna capitolina. Centinaia di turisti, studenti e passanti si fermano ogni sera per respirare l’aria di festa e romanità che contraddistingue uno dei bar più caratteristici di San Lorenzo.

Si avrà quindi la possibilità di suonare di fronte a centinaia di sconosciuti, far conoscere la propria musica a più persone possibili con intimi concerti acustici da brividi.

Un Palco Acustico per Tutti è una serata di musica fresca e innovativa, dove scoprire nuovi artisti emergenti e votare il vostro preferito, così che possa vincere fantastici premi (come ingaggi in festival estivi), e possa accedere accedere alla seconda fase di selezione per suonare alla Biennale MArtelive 2019 (www.martelive.com), che dà la possibilità di vincere un contratto di management da 20000 euro.

Questo è Un Palco per Tutti, che dà la possibilità a chiunque di esibirsi per trenta minuti, e di improvvisare jam e collaborazioni con altri artisti a fine serata, oltre che di essere visti e valutati da professionisti del settore, quali direttori artistici, etichette e giornalisti musicali.

Per partecipare alle serate di selezione, basterà iscriversi al concorso Biennale MArtelive (concorso.martelive.it). Chi si iscrive avrà la MArteCard gratuita e la possibilità di partecipare alla prossima Biennale, insieme a quella di suonare fin da subito in location selezionate, entrando in contatto con professionisti del settore.

Martedì 13 novembre – Bar Celestino Via degli Ausoni 62/64, Roma