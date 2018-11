Santa Marinella. Bene il mercato a km zero ma i giovani attendono il lavoro

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo. Continuano gli interventi spot dell’amministrazione Tidei. Il mercato a chilometri zero in centro Città non può essere la risposta alla necessità di sviluppo di una Città troppo abbandonata ed ormai morente. La stessa iniziativa era stata presa nelle medesime modalità dall’amministrazione Bacheca ed abbiamo visto com’è andata a finire. Le repliche valgono solo per gli spettacoli di successo e fino ad ora nessuno ha avuto motivo per battere le mani e chiedere il bis.

“Il problema non sono più i soldi ma le intenzioni – dice Giovanni Ghezzi portavoce di FareRete Santa Marinella – non si riesce a comprendere come mai i giovani siano ancora tenuti a margine di ogni iniziativa, in mesi di discussioni e tanta polvere sollevata ancora non si sia presa un’iniziativa seria e concreta per favorire lo sviluppo commerciale ed imprenditoriale. Si batte e ribatte sulla leva del turismo, in mano a poche persone, e non si pensa a tutti quei ragazzi che non hanno più voglia di studiare e sono preda di una depressione sociale epocale. C’è necessità di iniziative forti, c’è necessità di sviluppo, di progettazione, di voglia di fare. Mettiamo da parte ogni velleità, abbattiamo ogni barriera ideologica e politica per dare un’opportunità, forse l’ultima , ai nostri giovani. Senza però dimenticare tutti i meno giovani che stanno per essere espulsi da un mercato del lavoro che non li vuole e non li cerca o che questo salto nel vuoto lo hanno già subito. Manca la voglia di creare nuova occupazione non certo le opportunità. Non serve spendere soldi, è piuttosto opportuno spostare l’attenzione dai soliti temi, vetusti e consunti, quali l’edilizia, il turismo e il tempo libero per sviluppare iniziative a favore del terziario o dei servizi avanzati.

Riqualificare chi è fuori dal mercato del lavoro deve diventare l’obiettivo per far crescere e sviluppare questa Città. Chi non ha reddito, chi non ha stipendio al mercatino a chilometri zero non ci può andare”