Pirozzi per sopralluoghi immediati a Tarquinia dopo il maltempo

NewTuscia – TARQUINIA – Maltempo. Il Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia Alessandro Sacripanti, plaude all’iniziativa del Consigliere Regionale Sergio Pirozzi, ch e ha chiesto sopralluoghi immediati per quantificare i danni alle aziende e i territori.

Il maltempo dei giorni scorsi che ha colpito la nostra Regione ed in particolare la zona del sud laziale, ha lasciato una scia di danni materiali e creato numerosi disagi alla comunità in generale, ma in particolare alle attività agricole del territorio. Per questo ringraziamo il Consigliere regionale Sergio Pirozzi, che come Presidente della XII Commissione sulla Tutela del territorio ha immediatamente intrapreso un iniziativa affinché la Regione Lazio invii i tecnici dell’area decentrata della Direzione Agricoltura a effettuare le stime dei danni delle aziende colpite, garantendo che i risarcimenti vengano erogati nel più breve tempo possibile. “La priorità per i territori del litorale sud del Lazio – ha dichiarato Pirozzi – flagellati dal maltempo sono due: tutelare gli edifici danneggiati dalla tromba d’aria e velocizzare le procedure per i risarcimenti alle aziende agricole colpite”. “Dalla nostra – aggiunge Alessandro Sacripanti – abbiamo tenuto al corrente il Presidente Pirozzi su quanto è avvenuto nel litorale a causa del maltempo, e anche dell’annoso problema della zona costiera che ha visto arrivare l’acqua fino alla strada mettendo in forte crisi molte attività balneari. L’interesse di Pirozzi ai territori è la dimostrazione che c’è un forte collegamento con le istituzioni regionali e gli enti locali”.

Alessandro Sacripanti

Consigliere Università Agraria di Tarquinia