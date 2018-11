Montefiascone. Scomparso un uomo sul lungolago

di Serena Biancherini

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Stamattina la telefonata dei carabinieri di Montefiascone ai vigili del fuoco di Viterbo per segnalare la scomparsa di un uomo 37 anni originario di Pordenone ma residente a Montefiascone da diverso tempo.

L’uomo dopo aver lasciato la macchina accesa e aperta davanti a La Carrozza d’Oro, un ristorante sul lungolago, scompare senza lasciar traccia. Sembrerebbe che l’auto avesse attirato l’attenzione nella zona già da ieri, ma i vigili sono stati avvertiti stamattina.

Sul posto oltre ai carabinieri subito la squadra di Gradoli e quella di Viterbo con il gommone e il Drago, l’elicottero dei vigili, poi l’arrivo dei sommozzatori da Roma per coordinare un percorso di ricerca che abbraccia la zona via terra via lago.

E’ stata avviata la procedura Tas per non escludere nessuna ipotesi, ma ovviamente la priorità viene data alle acque del lago per il sospetto che possa esservisi gettato.