La Viterbese-Castrense scivola anche a Matera decide una rete di Plasmati

Maurizio Fiorani

NewTuscia-MATERA-La Viterbese-Castrense perde in trasferta anche a Matera dopo una brutta partita. I gialloblù incassano la terza sconfitta consecutiva in campionato oltretutto contro tre formazioni Rieti, Sicula Leonzio e Matera non certe formazioni troppo quotate di questo girone C della Serie C. La squadra gialloblù ha giocato male ed ha reagito solo dopo aver incassato la rete di Plasmati subentrato nella ripresa, sfiorando la rete del pareggio sprecando diverse occasioni per pareggiare.

Domenica la formazione gialloblù ospita al Rocchi la compagine della Casertana, una partita difficile per questa Viterbese apparsa poco determinata e lucida sotto porta e distratta in difesa.

Passiamo alle formazioni.

Note: giornata soleggiata ma con temperatura fredda, buona affluenza di pubblico 1500 circa.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

MATERA: Farroni, Risaliti, Stendardo, Sepe, Triarico, Garufi, Corso, Ricci, Genovese, Dammacco, Orlando

A disposizione di Mr. Edoardo Imbimbo: Guarnone, Milizia, Aurilletto, Casiello, Grieco, Lorefice, Bangu, Hipaj, Scaringella, Corado, Plasmati

VITERBESE-CASTRENSE: Forte, De Giorgi, Rinaldi, Bovo, Saraniti, Palermo, Baldassin, Polidori, Sini, De Vito, Damiani.

A disposizione di Mr. Stefano Sottili: Micheli, Atanasov, Perri, Bismark, Milillo, Messina, Otranto, Molinaro, Svidercoski. Roberti, Schaeper.

Arbitro: Signor Rutella Daniele di Enna

Assistenti: Nuzzi Gabriele di San Giovanni Valdarno e Dell’Olio Mario di Molfetta.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La Viterbese inizia subito con buon piglio con buon possesso palla ed affacciandosi con due incursioni in attacco con Bovo, che conclude però in modo impreciso e le azioni offensive degli uomini di Mr.Sottili sfumano senza creare particolari problemi alla retroguardia dei padroni di casa.

Al 17° Saraniti della Viterbese effettua un cross, il difensore Triarico del Matera al limite dell’area del Matera, colpisce di mano, ma il direttore di gara non si accorge del fallo proteste dei giocatori gialloblù.

Al 20° incursione dei padroni di casa in area gialloblù degli attaccanti del Matera, ma per fortuna ci mette una pezza il terzino De Vito, che allontana il pallone in fallo laterale, sventando una pericolosa azione dei padroni di casa.

Al 24° viene ammonito Genovese del Matera per una trattenuta per la maglia ai danni di Baldassin.

Al 28° corner per la formazione lucana; senza esito la difesa gialloblù fa buona guardia ed anticipa gli avanti bianco-celesti di casa ed allontana la minaccia.

Al 36° Viterbese pericolosa con un contropiede manovrato con una bella triangolazione tra Polidori e Palermo con quest’ultimo, che viene anticipato di un soffio dalla difesa dei padroni di casa e la ripartenza sfuma.

Al 40° calcio d’angolo per la Viterbese, della battuta dalla bandierina si incarica Sini, che mette in area un bel traversone per Saraniti, che viene anticipato di un soffio da un difensore lucano, poi la difesa lucana perfeziona il disimpegno difensivo.

Al 42° conclusione di Dammanco del Matera che si perde alta sopra la traversa.

Al 43°viene ammonito Sepe del Matera per fallo su Polidori.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 0-0 con poche emozioni e squadre contratte.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Il Matera fa entrare Plasmati in avvio di ripresa al posto di Genovese.

Al 3° colpo di testa di Triarico del Matera su traversone dalla fascia destra il pallone finisce alto sopra la traversa.

Al 5° cambio nella Viterbese; esce Polidori ed entra Bismark.

Al 7° De Giorgi terzino della formazione gialloblù anticipa con ottima scelta di tempo anticipando gli attaccanti di casa.

Al 10° Il Matera passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione per i padroni di casa; pallone scodellato in area colpo di testa in mischia Plasmati, che mette in rete tra le proteste dei giocatori della Viterbese per un presunto fuorigioco.

Al 12° la Viterbese reagisce con un tiro di Bismark per la Viterbese, la sua conclusione finisce sull’esterno della rete dando l’illusione del goal.

Al 14° tiro di Saraniti, che con un gran tiro che esce fuori di pochissimo dai pali.

Al 16° tiro di Damiani della Viterbese respinto in corner dal portiere lucano in calcio d’angolo.

Sul susseguente corner pallone pallone scodellato nell’area del Matera, colpo di testa di Rinaldi difensore della Viterbese, che da pochi metri manda fuori fallendo una facile occasione.

Al 19° ancora Farroni portiere del Matera sugli scudi con un grande intervento respinge una pericolosa conclusione di Saraniti.

Al 24° cambio nella Viterbese; entrano in campo Perri e Messina ed escono e De Vito e De Giorgi.

Al 26° calcio d’angolo per la formazione di Mr.Sottili; senza esito colpo di testa di Saraniti, che si perde alta sopra la traversa.

Al 30° Ultima sostituzione per i gialloblù; Mr.Sottili fa entrare in campo Roberti una punta

Al 38° viene ammonito Bangu del Matera appena entrato in campo nella ripresa per fallo su Baldassin.

Il forcing gialloblù nel finale, con la squadra del patron Camilli, che conquista diversi corner consecutivi, ma non riesce a trovare la via del goal.

La partita finisce 1-0 per il Matera e per i gialloblù della Viterbese-Castrense è notte fonda.

RISULTATI DELLA 11° GIORNATA

BISCEGLIE-MONOPOLI

MATERA-VITERBESE-CASTRENSE 1-0

CASERTANA-TRAPANI 0-0

CATANIA-CATANZARO

CAVESE-JUVE STABIA

REGGINA-PAGANESE 1-0

RIETI-POTENZA 1-5

SICULA LEONZIO-RENDE

VIRTUS-FRANCAVILLA-SIRACUSA 2-0

RIPOSA LA VIBONESE

CLASSIFICA

TRAPANI 22

RENDE 20

JUVE STABIA 19

VIBONESE17

SICULA LEONZIO 17

CATANIA 17

POTENZA 15

CASERTANA 14

CATANZARO 11

CAVESE 11

REGGINA 11

BISCEGLIE 10

RIETI 10

FRANCAVILLA 9

MONOPOLI 8

SIRACUSA 8

PAGANESE 2

VITERBESE-CASTRENSE 0

MATERA -1

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-CASTRENSE-CASERTANA

POTENZA-MATERA

PAGANESE-CAVESE

JUVE STABIA-CATANIA

CATANZARO-RIETI

SIRACUSA-BISCEGLIE

MONOPOLI-SICULA LEONZIO

TRAPANI-FRANCAVILLA

RENDE-VIBONESE

RIPOSERA’ LA REGGINA