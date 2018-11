Il Comune di Bagnoregio dà 500 euro alle famiglie con Isee sotto ai 15mila euro

NewTuscia – BAGNOREGIO – 500 euro alle famiglie con reddito Isee inferiore a 15mila euro. Anche per il 2018 il Comune di Bagnoregio conferma un indirizzo politico di sostegno alle persone che si trovano in difficoltà.

È stato pubblicato il bando degli aiuti economici alle famiglie. C’è tempo fino al 24 novembre per presentare la domanda. È possibile farlo sia a mano presso il protocollo, sia via mail all’indirizzo affarigenerali@comunebagnoregio.it.

L’obiettivo è “rimborsare” gli aventi diritto prima di Natale. “Un sostegno che permette agli aventi diritto di riavere quanto speso durante l’anno per le tasse non comunali. E a questo si aggiunge il fatto che da tempo abbiamo azzerato anche la tassazione comunale. A conti fatti è come restituire ai cittadini le spese sostenute per le utenze energetiche durante l’anno. Un segnale importante che è possibile grazie alla crescita turistica che siamo riusciti a costruire e che stiamo strutturando”. Le parole del sindaco Francesco Bigiotti.

“Come avevamo promesso siamo riusciti a garantire questo sostegno prima di Natale. In maniera da consentire un po’ più di serenità nelle case. L’augurio è che le strade intraprese dall’amministrazione, soprattutto sotto il profilo della crescita turistica, rendano possibile una sempre maggiore occupazione”. Così l’assessore ai Servizi Sociali Luca Profili.

Il sostegno alle famiglie in difficoltà è stata una delle azioni messe in campo dal Comune di Bagnoregio, già da diversi anni, che ha contribuito al riconoscimento del buon lavoro svolto nel campo del sociale con il prestigioso premio nazionale ‘La Formica d’Oro’.