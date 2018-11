Tegola sul Monterosi: Davide Sabatini salta l’Sff Atletico

NewTuscia – MONTEROSI – Una tegola inaspettata alla vigilia del match che domani pomeriggio nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato vedrà il Monterosi Fc di scena al Paglialunga di Fregene. Non sarà infatti della gara il giovane attaccante classe ’99 Davide Sabatini costretto a dare forfait nella rifinitura di oggi. Di fronte un Sff Atletico che insegue a tre lunghezze ma che sul proprio campo ha già battuto due grandi squadre come Avellino e Cassino.

I biancorossi ci arrivano col morale alto dopo i cinque risultati utili consecutivi ma con qualche defezione che complica il lavoro del tecnico Marco Mariotti: “L’avversario di domani lo considero una delle squadre più forti per qualità di giocatori in rosa ma soprattutto per l’identità consegnatagli da un allenatore come Raffaele Scudieri che ringrazio per l’attestato di stima. L’Sff Atletico possiede calciatori come Sevieri, Nanni e Tortolano di categoria superiore, a mio avviso gioca il più bel calcio del girone. Il mio Monterosi arriva a questa sfida un po’ incerottato. Non ci sarà Abreu come Sabatini mentre Falasca proseguirà la sua fase di recupero giocando con la juniores. Vediamo se cercare qualche alternativa di gioco da opporre all’avversario”.

Stamane Gasperini e compagni hanno svolto l’allenamento di rifinitura. Domani mattina la partenza da Monterosi per Fregene. Arbitra il signor Giuseppe Vingo di Pisa coadiuvato dagli assistenti Croce e Ferraioli di Nocera Inferiore.

Monterosi Fc