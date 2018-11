Il Servizio idrico interviene a Macenano di Ferentillo per una perdita di un tratto di tubatura del nuovo acquedotto

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Il Servizio idrico rende noto che in data odierna si è verificato un problema ad una porzione di conduttura del nuovo acquedotto Scheggino-Pentima. L’evento si è verificato nel comune di Ferentillo nelle vicinanze della frazione di Macenano. Durante le operazioni di pre collaudo, che prevedono una serie di verifiche ai nuovi impianti prima dei controlli definitivi e delle certificazioni, i tecnici hanno rilevato l’allentamento di una guarnizione che unisce due barre di tubatura.

L’acqua che ne è fuoriuscita, a causa della pressione determinata dai diametri delle condotte, si è in parte dispersa nei terreni e in parte propagata verso l’area abitata. L’intervento di riparazione è stato eseguito immediatamente e nel giro di poco tempo il guasto è stato riparato con la ricostituzione del normale funzionamento del sistema.

Il Sii sottolinea che si tratta di situazioni che rientrano nel novero dei contrattempi possibili considerando fattispecie di interventi di notevole livello come quello per la realizzazione del nuovo acquedotto lungo 24 chilometri e che garantirà un sistema di approvvigionamento idrico migliore rispetto all’attuale. Il Sii sottolinea inoltre che le riparazioni sono state effettuate in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale di Ferentillo e che non risultano evidenziati particolari disagi per i cittadini.