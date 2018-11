Porrello (M5S Lazio): Con delibera giunta nuove piste ciclabili e mobilità nuova nel Lazio

NewTuscia – ROMA – “Con l’approvazione da parte della Giunta delle linee guida per la realizzazione di nuove piste ciclabili e la connessione tra le esistenti nei comuni del Lazio prendono finalmente corpo le disposizioni riportate nella legge 11 del 2017, di cui fui primo firmatario, per la promozione della mobilità nuova. Con l’atto della Giunta i comuni hanno finalmente un riferimento per avanzare le proprie manifestazioni di interesse. L’approvazione di quella legge serviva a dare nuovi strumenti agli enti locali per favorire la mobilità sostenibile e mettere in piedi progetti di cicloturismo per il rilancio del territorio, un auspicio che con queste linee guida è più vicino all’essere realizzato.

Mi auguro che i comuni colgano questa occasione e mettano in campo i migliori progetti, per dotare finalmente il Lazio di una rete ciclabile efficiente e che possa rappresentare una valida alternativa per la mobilità di cittadini e turisti.”

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.

Devid Porrello

Consigliere M5S e Vicepresidente del Consiglio