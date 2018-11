Parte la stagione teatrale del Rivellino di Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – Stagione spumeggiante al teatro Rivellino Veriano Luchetti, organizzata dal direttore artistico Alessandro Rossi, presidente dell’associazione culturale AR Spettacoli. Una proposta che coinvolge nella magica atmosfera del teatro il pubblico di tutte le età, assecondando le esigenze di grandi e piccoli e portando in scena prosa, musica e la magia delle fiabe. Una selezione di spettacoli ed artisti, operata con grande raffinatezza e gusto, che porteranno in scena la sublime arte della recitazione, divertendo ed emozionando il pubblico in sala.

Un’anteprima interessante lo spettacolo di domenica 11 novembre, che porta in scena Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, che nonostante resti fuori cartellone, è una chiara anticipazione della selezione portata in teatro. La stagione prenderà il via quindi domenica 18 novembre alle 17 con un recital dal titolo “La bella e la bestia”, primo dei quattro appuntamenti della ‘Domenica in famiglia’, mentre per gli appassionati di letteratura il 24 novembre sarà in scena “La signora delle Camelie”.

Tanti i nomi noti che promettono una stagione di grande intrattenimento, dal divertentissimo Teo Mammuccari, al grande Andrea Giordana, fino alla bellissima Milena Miconi e molti altri. L’anno nuovo porterà anche due concerti delle tribute band Re Queen e The dark side, che con la loro musica travolgeranno le antiche sale del Rivellino Veriano Luchetti.

Info e prenotazioni: 393/9041725 oppure 335/474640

oppure al numero verde 800912908

Prevendita biglietti: martedì – giovedì – sabato dalle 9.30 alle 12.30

Prevendita Viterbo presso Undergroung 0761/342987

Prevendita online: www.ticketitalia.com