Narni, cammino pedonale mura intitolato a Melvin Jones

NewTuscia – NARNI – Domani pomeriggio alle 15 e 30 nell’area del Suffragio, Comune di Narni e Lions intitoleranno il camminamento pedonale che costeggia le mura a Melvin Jones, fondatore del Lions Club International. L’iniziativa, spiega il Comune, è dei Lions di Narni che già lo scorso anno avevano contribuito finanziariamente al restauro di una porzione dell’antica cinta muraria.

Alla cerimonia ci saranno il sindaco, Francesco De Rebotti, l’assessore alla cultura, Lorenzo Lucarelli, e i responsabili dei Lions. L’assessore Lucarelli sottolinea come l’intitolazione a Jones abbia un rilievo anche perché rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il recupero delle mura. “L’amministrazione comunale – dichiara infatti – è ben lieta di partecipare e di collaborare all’iniziativa in programma domani. E’ il proseguimento – aggiunge – dell’inaugurazione della porzione restaurata l’anno scorso ma è anche l’occasione per ribadire la volontà del Comune di completare il lavoro iniziato.

C’è un progetto finanziato dal Mibact con 1 milione e 300mila euro – ricorda Lucarelli – per restaurare e recuperare le mura della città. Un piano di intervento che è un’opera urbana ma anche e soprattutto turistica e culturale, perché ci consente di riscoprire una delle strutture storiche della città, recuperando una parte delle radici della comunità e arricchendo il patrimonio turistico a disposizione”.