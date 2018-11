Montefranco, bambini scuola infanzia donano giocattoli a reparto pediatria ospedale Terni

NewTuscia – MONTEFRANCO -Hanno donato giocattoli al reparto di pediatria dell’ospedale di Terni, i bambini della scuola dell’infanzia di Montefranco. L’iniziativa si è svolta stamattina alla scuola dove è stata chiamata l’associazione I Pagliacci ad animare la giornata con giochi e attrattive per i più piccini. Il presidente dell’associazione, Alessandro Rossi, riferisce il sindaco, Rachele Taccalozzi, ha intrattenuto i bambini con giochi di prestigio e li ha resi partecipi delle attività svolte dall’associazione. In cambio dei giochi donati all’ospedale, i bambini hanno ricevuto uno stereo acquistato dall’associazione I Pagliacci con i proventi di un’altra importante manifestazione organizzata nel mese di ottobre a Montefranco per ricordare Maria Elena Petruccioli, la giovane tragicamente deceduta dopo un incidente stradale provocato da un’auto in fuga.

“Un circolo virtuoso e positivo – commenta il sindaco Taccalozzi – che educa i piccoli e fa riscoprire sentimenti positivi ai grandi”. All’iniziativa hanno preso parte anche i genitori di Maria Elena. La mamma ha dichiarato: “Ascolterò i bambini cantare da casa”. “Un grazie – dice ancora il sindaco – va ad Alessandro Rossi e Benedetta Manciucca, alle insegnanti e al personale della scuola dell’infanzia, oltre che a Simona Cruciani, alle rappresentanti dei genitori e a tutti coloro che si impegnano per la nostra comunità che cresce in queste occasioni dove il bene diventa tangibile”.