Evade dai domiciliari a Blera, fermato

NewTuscia – BLERA – E’ stato denunciato dai carabinieri della stazione di Blera un pregiudicato di 62 anni che, durante un servizio di perlustrazione effettuato dalla pattuglia della locale stazione, è stato visto tranquillamente aggirarsi tra le vie del paese ma non poteva farlo, dato che si doveva trovare in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.

I carabinieri lo hanno quindi bloccato e dopo averlo condotto in caserma per gli accertamenti lo hanno denunciato per evasione e tradotto nuovamente presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.