Apertura Ludoteca comunale di Terni, La Freccia Azzurra

NewTuscia – TERNI – Dal prossimo lunedì 12 novembre nei locali della Scuola Primaria Vittorio Veneto di Terni riapre la Ludoteca comunale LA FRECCIA AZZURRA.

La Ludoteca rimarrà aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.15 fino al 31 maggio 2019.

Il servizio è rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni (iscritti fino all’ultimo anno della scuola primaria) ed è del tutto gratuito. I bambini che non sono iscritti presso la Direzione Didattica Mazzini dovranno pagare una quota annuale di 10 euro per la copertura assicurativa.

La Freccia Azzurra, attiva da oltre 10 anni, è un luogo di svago e socializzazione a misura di bambino: lo spazio accogliente, suddiviso in piccole aree destinate al gioco, alla lettura o alle attività manipolative, può ospitare momenti collettivi e laboratori creativi, giochi di movimento e piccole esperienze educative.

Inoltre, ogni mercoledì e venerdì negli stessi orari è attivo il progetto C.R.E.M.S. per il sostegno nello studio e nello svolgimento dei compiti, ugualmente destinato ai bambini della scuola primaria. Grazie alla collaborazione di un nutrito gruppo di insegnanti e di giovani volontari delle scuole superiori della città, i bambini potranno completare i compiti assegnati in classe e accedere a percorsi di recupero personalizzati per colmare lacune o approfondire alcuni argomenti del programma di apprendimento.

La Freccia Azzurra è un progetto del Comune di Terni e della Direzione Didattica Mazzini, svolto in collaborazione con la Coop. Sociale E.Di.T. e l’Ass. ArciRagazzi Castelli in Aria di Terni.