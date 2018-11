Al via lavori di asfaltatura alla rotonda di largo De Santis a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Al via ai lavori di riqualificazione dell’area sterrata nei pressi della rotonda di largo De Santis, adiacente la pinetina. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che segnala anche i provvedimenti riguardanti la viabilità nella zona.

“È un intervento che gli abitanti della zona attendevano da tempo e finalmente oggi partono i lavori. Per consentire alla ditta di poter procedere con l’intervento di asfaltatura, si rende necessario l’istituzione del divieto di sosta su tutta l’area del parcheggio sul lato sinistro di via I. Nievo, in direzione via della Pila, e, se necessario, il senso unico alternato con restringimento della carreggiata sulla stessa via I. Nievo. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 5 gennaio”.

L’intervento sarà realizzato per fasi successive, per ciascuna delle quali si renderà necessario apportare modifiche alla viabilità.