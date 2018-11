Vittorio Sgarbi specifica sulle polemiche di Alessio Vettori sul cambio di circolazione a Sutri

NewTuscia – SUTRI – “Nessuna marcia indietro. È evide nte anche a Alessio Vettori che la circolazione in un senso unico di marcia è identica da una parte e dall’altra. La polemica quindi non ha senso perché sono questioni di abitudini che indicano pigrizia mentale di persone viziate disturbate da innocenti novità che restituiscono dignità a una città mortificata dal disordine e dalla sporcizia. Per quale ragione in un centro storico debbano passare camion non è chiaro, ma è evidente che se oltre ai limiti di dimensioni e all’incapacità di guidare qualche mezzo più voluminoso non dovesse passare per via Pisanelli, i vigili urbani potrebbero, senza alcuna difficoltà, farli transitare per via Picari percorrendo a rovescio la stessa strada. Il passaggio in via Pisanelli serve semplicemente ad estendere l’area pedonale. Ricordo che un tempo gli omosessuali erano chiamati invertiti.Io non vedo alcuna differenza nella inversione del senso di marcia. Via Picari è davanti alla casa di Emmanuele Emanuele che aveva chiesto la pedonalizzazione dell’ area. In ogni caso per la variante di via Pisanelli sono passato agevolmente io, che non guido da trent’anni, con il pullman del parco. C’è un equivoco sulle vie… d’altronde Vettori è di Ronciglione e contesta, scimmiottando i sutrini veri, che il passaggio di via dei Pisanelli sia “stretto e pericoloso” mostrando un camion “incastrato” per imperizia dell’autista… in via Picari… da sempre percorsa da tutti in senso contrario… Sgarbi evidentemente conosce meglio le vie di Sutri di un consigliere roncionese che ha preso di “mira” Sutri, ha presunto che il camion, abusivamente entrato nel centro storico, fosse incastrato in via dei Pisanelli, non nel facile e consueto passaggio di via Picari”.