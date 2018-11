Unindustria, al via la XVII edizione della Settimana della Cultura d’Impresa

NewTuscia – ROMA – Unindustria aderisce alla “XVII Settimana della Cultura d’impresa” – manifestazione di Confindustria che si svolge a livello nazionale dal 9 al 23 novembre 2018 – promuovendo e coordinando sul territorio della nostra regione la realizzazione di una serie di iniziative aperte al pubblico con varie modalità. La “Settimana” è stata inserita tra le manifestazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018: il fare impresa, dunque, come uno dei tratti identitari dell’essere europei. Quest’anno ben diciotto imprese hanno aderito alla settimana della Cultura d’Impresa, all’interno della quale ricordiamo l’appuntamento annuale con il PMI DAY il 16 novembre, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Unindustria, presieduto da Gerardo Iamunno. A Viterbo partecipa Terme dei Papi, con una giornata dedicata alla storia delle terme.

Questi gli appuntamenti a Roma e provincia: il 9 novembre l’evento “Il valore di una realtà industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e numismatico” organizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al quale parteciperà il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello. Il 12 novembre, evento teatrale “Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia – Karl Marx colpevole o innocente?” organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa. Il 17 un percorso sensoriale, che conduce gli ospiti attraverso sapori e aromi e in cui le lampade contribuiscono a creare un forte coinvolgimento scenico, voluto da tre realtà imprenditoriali del territorio: Italpepe, Slamp e Golden Brasil Coffee. Il 18 novembre l’evento “#birrapsody: l’impresa al centro della città. Una camminata tra i luoghi storici di Birra Peroni”. Il 20, workshop “Design Thinking, i Big Data e l’Intelligenza artificiale” organizzato presso il Centro studi americani dall’azienda Softlab, che opera sulle componenti dell’offerta IT ad alta specializzazione. Il 22 novembre la RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali propone un workshop ed una visita presso i propri laboratori e impianti e, sempre nello stesso giorno, due tavole rotonde, promosse dal Consorzio TTAURI, sui temi del recupero dell’identità territoriale e della legalità e trasparenza. Il 23 Poste Italiane, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio del Ministri, dedica la giornata ad un confronto sul tema del contrasto alla violenza di genere. Nello stesso giorno, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’’Università La Sapienza di Roma organizza la tavola rotonda “Tra le pagine del made in Italy – Libri e storie per raccontare l’impresa”. Il 5 dicembre, Edison, azienda leader nel mercato energetico, allestisce presso la propria sede una mostra dal titolo “Data Design: i dati come materiale creativo”.

Il 21 novembre a Frosinone, l’evento “Il patrimonio industriale della carta, cuore dell’economia circolare, che vede coinvolte tre importanti aziende del settore (Gruppo Sama, Cartiera San Martino e l’azienda Francesco Pisani e Figli), promosso da Unindustria Frosinone e la Sezione Carta, Stampa e Cartotecnica di Unindustria.

Due gli eventi a Latina e provincia, il 15 visita alla Centrale nucleare di Latina e workshop sulla gestione delle sostanze pericolose dei siti Sogin, azienda responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, e il 19 la Self Garden, leader nella produzione e commercializzazione fertilizzanti, è tra i banchi di un istituto scolastico di Aprilia per una lezione sulla cultura della sostenibilità ambientale e del benessere sociale.

A Rieti, dal 16 al 23 novembre è allestita una mostra di opere d’arte a tema e tecnica liberi presso l’azienda Telpress Italia. Il 21 la Kohler In Power – Lombardini, azienda produttrice di motori, ospita gli studenti dell’Istituto Superiore “Celestino Rosatelli di Rieti”.

Il 14 novembre, a cura di Terme dei Papi SpA, una giornata dedicata alla storia delle terme e dell’azienda mettendo in luce le straordinarie proprietà delle risorse termali di Viterbo.