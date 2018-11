“Tuscia Digital Week”, workshop e soluzioni digitali per imprese, professionisti e studenti

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio Viterbo, nell’ambito della promozione dei servizi digitali, propone dal 19 al 23 novembre una serie di incontri, workshop e soluzioni digitali per imprese, professionisti e studenti.

Lunedì 19 novembre

ore 15,00 – CeFAS, Viale Trieste n. 127

OPEN DAY: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

(in collaborazione con Infocamere)

Laboratori:

– Fatturazione elettronica (Aula LAB 1) alle 15,30 – 16,30 – 17,30

– Identità digitale: SPID, CNS e Firma digitale (Aula LAB 2) alle 15,30 – 16,30 – 17,30

– Cassetto digitale e Libri digitali (Aula LAB 3) alle 15,30 – 16,30 – 17,30

Area Incontri con Digital mentor e Digital Innovation Hub:

– salottini per consulenza one to one con esperti digitali accreditati su Cloud, Webmarketing, e-commerce, WordPress, ecc.

(clicca qui per iscriverti e partecipare)

Nel corso dell’Open Day consegna del “Kit Impresa e Professionista digitale” comprendente: SPID, Firma digitale, Cassetto digitale, Self Assesstment (per chi non possiede il dispositivo di firma digitale o è scaduto il rilascio avviene in forma gratuita, fino a esaurimento, tenendo conto dell’ordine cronologico di prenotazione come da modulo di iscrizione accessibile cliccando qui.

Martedì 20 novembre

ore 15,00 – Camera di Commercio Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4

WORKSHOP “IMPRESA DONNA 4.0: LE OPPORTUNITA’ OFFERTE ALLE IMPRENDITRICI DALLA DIGITALIZZAZIONE”

Intervengono:

Serenella Papalini, presidente Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femminile

Michela Castellani, digital promoter PID Camera di Commercio Viterbo

(clicca qui per iscriverti e partecipare)

Mercoledì 21 novembre

ore 9,30 – Camera di Commercio Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4

WORKSHOP: I MESTIERI DEL FUTURO, ANZI DEL PRESENTE: LE COMPETENZE DIGITALI RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO

Intervengono:

Federica Ghitarrari, dirigente Camera di Commercio Viterbo

Rosa Carozza, resp. Sportello Imprenditoria, Placement e Orientamento Camera di Commercio Viterbo

Mario Pireddu, presidente del Corso di Laurea Magistrale in “Informazione Digitale” – DISUCOM, Università degli Studi della Tuscia

Stefano Gasbarra, vicedirettore CeFAS

Luigi Pagliaro, digital coordinator PID Camera di Commercio Viterbo

(clicca qui per iscriverti e partecipare)

15,30 – Camera di Commercio Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4

WORKSHOP “PROFESSIONISTA DIGITALE”

I servizi digitali della Camera di Commercio per i professionisti: cassetto digitale, firma digitale, Spid, libri digitali, self assestement, fatturazione elettronica

intervengono:

Federica Ghitarrari, dirigente Camera di Commercio Viterbo

Rosanna Tedeschini, consulente Infocamere

Luigi Pagliaro, digital coordinator PID Camera di Commercio Viterbo

Lidia Leuzzi, responsabile Registro Imprese Camera di Commercio Viterbo

(clicca qui per iscriverti e partecipare)

Giovedì 22 novembre

ore 15,00 – Camera di Commercio Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4

CONVEGNO “BANDA ULTRALARGA NELLA PROVINCIA DI VITERBO: OPPORTUNITA’ PER IMPRESE E START UP”

Il progetto ultranet e le prospettive economiche derivanti dall’introduzione nella Tuscia di internet ad alta velocità

Intervengono:

Domenico Merlani, presidente Camera di Commercio Viterbo

Luca Zanetta, resp. Progetti banda larga e ultra larga di Uniontrasporti

Giuseppe Calabrò, presidente del Corso di Laurea in “Ingegneria industriale” DEIM – Università degli Studi della Tuscia (in attesa di conferma)

Arcangelo Lo Iacono, docente DEIM – Università degli Studi della Tuscia

Luigi Pagliaro, pivot territoriale progetto Ultranet

Giulio Curti, coordinatore Spazio Attivo Viterbo di Lazio Innova

Andrea Taurchini, titolare di ITLOGIX

Modera:

Francesco Monzillo, segretario Camera di Commercio Viterbo

(clicca qui per iscriverti e partecipare)

Venerdì 23 novembre

ore 15,00 – Camera di Commercio Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4

WORKSHOP “LA CASSETTA DIGITALE DELL’IMPRENDITORE”

Strumenti per elevare la competitività delle imprese

Intervengono:

Davide De Lucis, digital promoter Pid Camera di Commercio Viterbo

Luigi Pagliaro, digital coordinator Pid Camera di Commercio Viterbo

(clicca qui per iscriverti e partecipare)

Ingresso gratuito a tutti gli incontri. Per confermare la partecipazione clicca qui per prenotare.

Per informazioni:

PiD – Punto Impresa Digitale Viterbo

Camera di Commercio Viterbo

Via Fratelli Rosselli n. 4 – Viterbo

Tel. 0761.234482 – 0761.234469 – 0761.234473

mail: pid@vt.camcom.it – www.vt.camcom.it