Blera per “Per San Martino ogni mosto diventa vino“, la tradizionale festa del vino e dell’olio novello organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con enti e realtà locali. NewTuscia – BLERA – Undicesima edizione aper ““, la tradizionale festa del vino e dell’olio novello organizzata dallain collaborazione con enti e realtà locali.

Dal 9 all’11 novembre 2018 saranno 11 le caratteristiche cantine aperte (più altre 7 per merenda e aperitivo) che accoglieranno migliaia di visitatori con i migliori sapori della tradizione culinaria locale. E per chi non riuscirà a trovare posto nelle cantine, ci sarà come sempre anche il Tendone del Rifugiato, gestito dalla Pro Loco.

La manifestazione, ormai un appuntamento fisso dell’autunno della Tuscia, punta a valorizzare e a far rivivere il centro storico di Blera attraverso la riscoperta e la degustazione di prodotti tipici locali di alta qualità e soprattutto tramite un rituale, quello del ritrovo in cantina, che sta perdendo il suo valore sociale.