Roma, cagnolino Anacleto cerca casa

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Nessuna pietà, nemmeno per un cucciolo come Anacleto, che ha avuto il pessimo destino di nascere in un luogo dove l’ignoranza e l’arroganza ,troppo spesso, vincono sulla vita, sulla gioia e sul bello.

Anacleto è sta preso come regalo, magari per qualche capriccio o magari per essere legato ad una catena. E’ stato tolto alla sua mamma, e poi gettato in strada dentro ad uno scatolone. Stava male, e l’unico aiuto che gli hanno dato, è stato quello di metterlo in uno scatola e lasciarlo solo e disperato.

Anacleto è arrivato in canile, con diarrea a vomito, non si reggeva in piedi e per diversi giorni è rimasto tra la vita e la morte. E’ stato curato e lui, che è un tipo duro, uno che combatte, uno che la vita l’ha presa tra i denti , non ha mai mollato. Oggi Anacleto è dolcissimo e molto coccolone,adora il contatto umano, gli altri cani ed ama giocare. E’ molto festoso e giocoso.

A breve terminerà il percorso sanitario e verrà deportato in un canile lager, in uno di quei canili dove i volontari non entrano e dove i cuccioli come lui trovano l’ergastolo .Anacleto ha scelto la vita, ha scelto la gioia e voglia di correre e scoprire il mondo. Non lasciamo che tutti gli sforzi fatti si annullino in un gelido box, tra mille paure e affanni. Per favore non facciamolo scomparire.

PER SALVARLO DALLA DEPORTAZIONE CERCHIAMO CON URGENZA ADOZIONE O STALLO

Anacleto è nato a Luglio del 2018, ed è una futura taglia media ,da adulto circa 25kg- si trova ROMA e verrà affidato con con vaccinazioni , chip e sverminazioni a Roma , al centro e nord Italia solo a persone affidabili e disponibili a controlli pre e post affido, alla firma del regolare modulo di adozione ed a mantenere nel tempo i contatti con noi volontarie:

Alessandra 329 34 27 585 alessandra812004@tiscali.it

https://www.facebook.com/LaColombinaOnlus