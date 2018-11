Fire Arms Training System per gli Allievi Marescialli del XX corso “Certezza”

NewTuscia – VITERBO – Al via per gli Allievi Marescialli del XX corso “Certezza” un ciclo di addestramento al tiro sviluppato mediante l’impiego del sistema di simulazione denominato “Fire Arms Training System” (FATS).

I simulatori Small Arms Trainer (SAT), più noti come Fire Arms Training System (FATS), consistono in un sistema interattivo per l’addestramento al tiro, operante con diversi sistemi d’arma e modalità. L’utilizzo degli ambienti virtuali consente di addestrare efficacemente il personale e analizzarne le reazioni anche di fronte a condizioni estreme.

I simulatori di tiro portatili presentano diversi vantaggi: svolgimento di un addestramento individuale o collettivo (a livello assetto arma/operatore o team/squadra) assolutamente realistico, garantendo, nel contempo, un alto grado di sicurezza per il personale; sessioni di tiro progressive, per difficoltà e capacità da acquisire, e ripetizione immediata di ogni esercizio sino al conseguimento del risultato voluto; verifica immediata per il tiratore dei risultati conseguiti, al fine di migliorare procedure di impiego e tecniche di puntamento; personalizzazione degli interventi correttivi grazie all’accurata analisi del tiro che il sistema consente all’istruttore.

Le attività sono svolte sotto il controllo del Colonnello Cristian MARGHERITI, Comandante del Reggimento Allievi Marescialli, e del personale della linea di comando, costituita da Ufficiali e Marescialli provenienti dai reparti operativi dell’Esercito Italiano, assistiti da istruttori altamente qualificati nelle procedure e tecniche di tiro e specializzati nell’uso del simulatore.

La Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha il compito di formare Marescialli Comandanti di plotone e Marescialli con specializzazione “Sanità”. L’iter formativo si sviluppa coniugando una didattica di livello universitario con un’intensa attività ginnico-sportiva unitamente a un impegnativo programma di attività militari, teoriche e pratiche, svolte in sede, in aree e strutture addestrative sul territorio nazionale.

SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL’ESERCITO